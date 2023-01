Ghisleri avverte Meloni: "40 milioni di auto", su cosa rischia

10 gennaio 2023 a

Attenzione a sottovalutare il team del caro benzina. Alessandra Ghisleri ha ripetuto a L’aria che tira, su La7, l’avvertimento che aveva lanciato qualche ora prima a Stasera Italia, su Rete4. La direttrice di Euromedia Research è partita dai freddi numeri per affrontare una questione che rischia di diventare spinosa per il governo presieduto da Giorgia Meloni, che ha deciso di non prorogare il taglio delle accise voluto da Mario Draghi.

“Dobbiamo pensare che in Italia - ha dichiarato la Ghisleri - il parco macchine segnalato dall’Aci conta quasi 40 milioni di automobili. Se aggiungiamo tutti gli altri mezzi arriviamo a 53 milioni. Gli adulti che hanno diritto di voto sono circa 50 milioni, quindi il 100% degli italiani è toccato da questo tema, che è stato evidentemente sottovalutato per quanto riguarda la comunicazione”. Per il momento il governo si è limitato a dichiarare guerra alle speculazioni, che secondo la Ghisleri possono essere “un capro espiatorio importante”, tuttavia “chiunque ha una macchina sente e paga questo disagio”.

“Al momento - ha proseguito la direttrice di Euromedia Research - il voto della Meloni e del centrodestra è sempre importante, quindi sia Lega che Forza Italia non hanno necessità di far capire il desiderio di voler marcare una posizione differente. Il tema vero è che il capro espiatorio è chi specula e si pensa che siano solo i distributori, tuttavia - ha chiosato - non è così”.