Verissimo, Guendalina: "Un aborto in programma ma..."

14 gennaio 2023 a

a

a

Un racconto toccante quello fatto da Guendalina Tavassi a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. "Diciamo che ho sempre avuto una vita difficile, mi auguro la serenità in questo 2023. Ho avuto una vita travagliata, ma sono una persona iperattiva e sempre con il sorriso. Ne ho passate tante però”, ha detto l'ex protagonista dell'Isola dei famosi. Tra i momenti difficili del suo passato c'è quello in cui è andata a vivere con il papà, mentre suo fratello Edoardo con la mamma: "Sono andata a vivere con papà poi e sono cresciuta senza un riferimento femminile. Mamma la vedevo un’ora a settimana. È stato orribile”.

"La domanda scomoda evitata". Lady Amadeus dalla Toffanin, è un caso

La Tavassi, poi, ha parlato anche di quando è rimasta incinta a 17 anni: "Ho bruciato tutte le tappe. Mi sono ritrovata in difficoltà e sola. Mamma ha cercato di sostenermi, papà non voleva che portassi avanti la gravidanza. Io avevo programmato di interrompere la gravidanza, ma poi sono scappata. E quello è stato il regalo più grande". E ancora: "Così ho continuato i miei studi e ho fatto gli esami di maturità con la mia bambina. Oggi ha 18 anni. Mi fa dannare perché ha un carattere forte, ma è stato un grande dono. Mi ha salvato la vita. Con mio papà ho avuto grande libertà, ma è importante saper dire no".

"Non devi vergognarti": Silvia Toffanin sconvolta crolla in lacrime | Guarda

La Tavassi ha parlato anche delle altre due gravidanze e del rapporto con i suoi figli. In particolare, ha detto di essere molto protettiva con loro. Spazio, infine, all’amore. L'ex gieffina ha rivelato di sentirsi molto felice accanto a Federico, il suo attuale compagno, aggiungendo che le piacerebbe avere un figlio da lui un giorno, ma più in là.