Caucci, l'ex di Noemi Bocchi: "Totti ha fatto un grande errore"

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 15 gennaio, parla della sua relazione con la nuova fiamma del Pupone e lancia un messaggio proprio per Francesco Totti, a suo giudizio colpevole di aver lasciato che la famiglia si perdesse. "Ho deciso di parlare in tv perché questa storia è la pagina più nera della mia vita", racconta Caucci. Che prosegue: "Ci siamo incontrati a una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci praticamente da subito. Noemi era una bellissima ragazza, una volta era ancora più bella nella sua semplicità", ricorda l'imprenditore.

Che spiega che "Noemi è una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita, legato allo star bene". Ma attenzione, avverte Mario Caucci perché "Noemi è una donna molto furba che sa dove vuole arrivare e dov'è ora lo dimostra pienamente".

Quindi conclude la sua intervista con una bordata al Capitano: "Francesco Totti, come la maggior parte delle persone che vivono momenti difficili, secondo me ha fatto un grande errore". E l'errore è stato quello di "sfasciare la famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, restare no".

