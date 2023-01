Le Iene, "il cane": Francesco Arca, gli insulti in diretta

18 gennaio 2023 a

La morte prematura del padre ha cambiato per sempre la vita a Francesco Arca. L'attore della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti, sbarcato nel mondo dello spettacolo da giovanissimo come arrembante tronista di Uomini e donne di Maria De Filippi, ha ripercorso la vicenda in un toccante monologo a Le Iene. "Le mie donne (nonna, mamma e sorella, la famiglia con cui è cresciuto, ndr) mi hanno insegnato tutto, soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni". La fama di Maschio Alfa che lo accompagna fin dagli esordi, quando si era fatto la nomea di spietato sciupafemmine, è insomma quanto di più lontano dalla realtà.

"Nella mia vita ho scelto di accettare le mie paure, le mie fragilità. E di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me. Ho scelto di accettare quello che sono, con le mie paure e fragilità. Provateci anche voi". Un bel messaggio, forte e significativo, indirizzato anche ai più giovani spesso costretti a crescere in un contesto, quello dei social, in cui facile perdersi nel confronto (fittizio) con gli altri. Una prova? Arca è chiamato dagli autori delle Iene a leggere in studio i tweet e i commenti su Facebook e Instagram sulla sua persona: cattivissimi, velenosissimi, sicuramente evitabili.



Francesco Arca legge gli insulti contro di lui: guarda il video delle Iene





Una dolcezza di fondo che Arca conferma quando ammette di commuoversi sempre quando vede le foto di Maria Sole (7 anni) e Brando Maria (5), i figli avuti dalla compagna Irene Capuano. La loro relazione va avanti ormai da 12 anni: era iniziata nel 2010. E sono significative le parole di Laura Chiatti, storica ex di Chiatti, che in tempo reale ha commentato le parole del collega pubblicando su Instagram una loro foto insieme, ai tempi del loro chiacchieratissimo fidanzamento, e la semplice commossa didascalia ad accompagnare lo scatto: "Tu sei magia".