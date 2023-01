L'Eredità, stoccata di Flavio Insinna: "Serve quando si va a votare"

19 gennaio 2023 a

Come ogni sera, in onda su Rai 1, ecco L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, il quiz campione di ascolti. Il campione in carica è Joselito, che si riconferma fino alla ghigliottina, il gioco finale, dove però ha visto sfumare la vincita.

La parola misteriosa era "matita" e tra le cinque parole-indizio che lo avrebbero potuto accompagnare alla soluzione c'era anche "Madre Teresa". La spiegazione su questa parola-indizio, come sempre, la ha offerta Flavio Insinna quando ha rivelato la soluzione del gioco. Il conduttore infatti ha ricordato come Madre Teresa di Calcutta spendeva spesso una citazione: "Io non sono altro che una matita nelle mani di Dio". Poche parole, essenziali ed emozionanti.

Sempre ricordando la citazione di Madre Teresa di Calcutta, Flavio Insinna ha anche spiegato che la stessa frase veniva ripetuta in forme differenti. "Diceva: sono una matita nelle mani del Signore, matita che è Dio ad usare per scrivere", ricorda il conduttore, che parla di "una frase straordinaria".

Per inciso, il concorrente aveva proposto come soluzione la parola "voto". Sempre Insinna ha spiegato: "La risposta corretta della ghigliottina di questa sera non era voto, ma matita. La matita, comunque, serve quando si va a votare. Domani sera ci riproverai!", ha concluso Insinna rinnovando l'appuntamento con L'Eredità per il giorno successivo.