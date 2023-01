Dritto e Rovescio, Del Debbio sbrocca: "Come vi permettete?"

20 gennaio 2023 a

Imprevisto in diretta per Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Il tutto è successo nel momento in cui il conduttore ha iniziato a parlare della cattura del Boss della mafia Matteo Messina Denaro. Durante un collegamento ha spiazzato tutti quando lo si è sentito parlare con i suoi assistenti: “Ma che dite? Come vi permettete?”. Subito dopo si è scusato con l’imprenditrice in collegamento, precisando di non avercela con lei: “Mi perdoni, parlavo con i miei”.

Successivamente il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio ha parlato del reddito di cittadinanza. E anche in questa occasione, come riportato dal portale televisivo TvBlog.it, a un certo punto è andato su tutte le furie contro una persona non meglio identificata. A questa persona ha iniziato a urlare quanto segue: "Mi volete lasciar stare? Mi volete lasciar lavorare? Lasciatemi lavorare in pace, ok?”.

Il giornalista, visibilmente arrabbiato, ha fatto presente di non voler più ascoltare nessuno durante la diretta perché stufo: “Levati questa cuffia, non ascolto nessuno. Stasera sono fuori di melone, mamma mia…” Al momento non è dato sapere il motivo per cui il volto di Rete 4 si sia così tanto arrabbiato con gli autori della sua trasmissione. Sarà successo qualcosa prima della diretta?