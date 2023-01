"Mamma cosa stai facendo?": roba piccante ed estrema in diretta

21 gennaio 2023 a

"Mamma ma cosa stai facendo?". Si scandalizza, uno dei protagonisti di Milf Manor. Ma la stessa domanda può fargliela sua madre. Siamo di fronte a quello che i critici hanno già definito il reality "più estremo e disgustoso" nella storia della televisione, non solo americana. Il programma, letteralmente "Il castello delle Milf" (categoria molto larga che raggruppa donne mature particolarmente piacenti), parte da una idea piuttosto imbarazzante: mettere sotto lo stesso tetto 8 signore desiderose di prendersi qualche licenza sentimentale, chiamiamola così, e 8 bellimbusti particolarmente giovani. Potrebbero essere loro figli, donne di 40 anni e più e giovani di vent'anni. E infatti, sono esattamente 8 coppie di madri e figli.

Per ora è disponibile solo qualche anticipazione e il trailer del reality, decisamente oltre l'orlo del trash. Tanto che su Twitter chi ha avuto modo di darci un'occhiata ne parla come della cosa "più triste che abbia mai visto in televisione". Tuttavia, Milf Manor fa già sfregare le mani ai dirigenti della americana TLC e si annuncia come lo show più chiacchierato delle prossime settimane.

Luogo del delitto: una sfarzosa e lussuriosa villa in Messico, teatro perfetto per bagni piccanti, docce bollenti, bikini selvaggi e notti senza regole. Tutte le otto partecipanti sono desiderose di riscattare qualche delusione amorosa o una vita un po' frustrante. Certo, più che casalinghe disperate sembrano tutte attrici e modelle un po' in là con gli anni ma ancora splendide. E questo, sicuramente, aiuterà a far scattare le interazioni con i giovani colleghi di show. I figli dovranno corteggiare ciascuno le madri degli altri, sotto gli sguardi (spesso furiosi) delle rispettive genitrici. Si preannunciano fuochi d'artificio, sotto tutti i punti di vista.