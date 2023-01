Non è l'Arena, "vogliono sporcarlo": Giletti difende il "pentito-profeta"

22 gennaio 2023 a

Massimo Giletti ha portato Salvatore Baiardo nello studio di Non è l’Arena. Si tratta dell’uomo la cui “profezia” su Matteo Messina Denaro si è avverata. Il pentito di Mafia aveva infatti rilasciato un’intervista lo scorso novembre proprio alla trasmissione domenicale di La7, sostenendo che, nel caso in cui il boss mafioso fosse stato gravemente malato (come si è scoperto essere in realtà), allora potrebbe aver fatto un accordo per un “regalino” che consisterebbe nella sua cattura.

“Ai dubbi e agli interrogativi si deve sempre dare risposta”, ha sostenuto Giletti. “La storia delle catture di grandi boss - ha aggiunto - negli anni ha sempre poi raccontato verità nascoste. Penso solo a quella di Totò Riina. Intanto c’è chi cerca di sporcare la qualità di Baiardo: molti colleghi, anche quelli più attenti e presenti per quanto concerne il sistema mafioso, dicono che Baiardo non è credibile e questo non è vero, oppure è parzialmente vero”.

Dopo che la “profezia” del pentito si è avverata, il governo ha respinto con forza qualsiasi sospetto: “La cattura di Matteo Messina Denaro non è al centro di nessuna trattativa o patto confessabile”. Dall’esecutivo quindi nessuno vuol sentir parlare di qualsiasi ipotesi legata a uno scambio messo in atto tra Stato e Cosa Nostra, collegato all’arresto del boss dei boss.