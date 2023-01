Non è l'Arena, Giletti minacciato? Ecco i risultati: dopo la puntata...

23 gennaio 2023 a

Boom di ascolti per Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena su La7. Al centro della puntata le confessioni del pentito Baiardo, ex uomo di fiducia dei boss mafiosi Graviano. Quest'ultimo è andato in studio da Giletti per commentare le sue stesse parole, rilasciate a novembre, quando di fatto ha preannunciato la cattura di Matteo Messina Denaro, il superboss arrestato una settimana fa a Palermo dopo 30 anni di latitanza.

A un certo punto della trasmissione, il pentito ha messo in guardia il conduttore: "Io le dico una cosa Giletti. Lei fa del buon giornalismo, non per essere ruffiani. Ma lei sta rischiando parecchio. Ma rischiando a 360 gradi". Parole che inevitabilmente hanno scosso il padrone di casa. In ogni caso, il dibattito sul recente arresto di Messina Denaro è fonte di grande interesse per i telespettatori. E a dimostrarlo è stato il boom di ascolti di Non è l'Arena: ieri, domenica 22 gennaio 2023 in prima serata, ha totalizzato una media di 1.252.000 spettatori con l'8.3% di share.

L'exploit di Giletti, come si legge su Vigilanzatv.it, ha tolto audience a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che - in calo rispetto a sette giorni fa - ha raccolto una media di 2.268.000 spettatori (10.8%) e a Che Tempo Che Fa – Il Tavolo (1.294.000 spettatori - 8.2%), doppiando su Rete 4 Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e i suoi 642.000 spettatori (4.3%).