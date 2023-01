Le Iene, Teo Mammucari non c'è: mistero prima della puntata

25 gennaio 2023 a

a

a

Giallo a Le Iene. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, Belen ha condotto il programma da sola, senza Teo Mammucari. L'assenza del conduttore è stata subito notata dai telespettatori che si sono chiesti il motivo per cui il famoso duo delle Iene si è trasformato in un assolo di Belen sul palco. Secondo alcune indiscrezioni riportate da TvBlog, l'assenza di Mammucari non sarebbe legata a motivi di salute. Ed è per questo motivo che il mistero si fa fitto. Mammucari sui suoi profili social non ha dato alcuna spiegazione su quanto accaduto e non ci sono post in cui il conduttore parla di problemi di salute.



"Sparito, impossibile parlargli": Mammucari, una bomba su Pippo Baudo

C'è chi sostiene che questa possa essere una mossa per accendere ancora di più l'attesa per le prossime puntate che andranno in onda durante il Festival di Sanremo. Quest'anno infatti Mediaset ha scelto di non mollare la presa sulla Rai organizzando una contro-prgrammazione agguerrita per il Festival.

"Mi hanno massacrato". Belen, la rivelazione inaspettata

Insomma a Le Iene c'è il giallo-Mammucari. Sarà solo il conduttore a fornire le spiegazioni ai telespettatori. Intanto la sua compagna di viaggio, Belen, ieri sera ha saputo tenere bene la conduzione in solitaria incantando il pubblico non solo con la sua bravura ma anche con il suo inconfondibile fascino.