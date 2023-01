Rita Dalla Chiesa, sfogo duro in tv: "Sporcata la vittoria dello Stato"

25 gennaio 2023 a

A Fuori dal Coro arriva lo sfogo durissimo di Rita Dalla Chiesa. Nel corso del talk show di Rete 4 condotto da Mario Giordano, l'ex conduttrice di Forum parla della cattura di Matteo Messina Denaro. E lo fa prendendo di mira tutte le critiche, i sospetti (vergognosi) sulla cattura che hanno accompagnato la settimana appena trascorsa. Come è noto certa parte dei commentatori di sinistra ma anche illustri magistrati, hanno avanzato il sospetto di una consegna programmata di Messina Denaro.



Una sorta di patto con lo Stato con cui il boss dei boss ha deciso di consegnarsi per farsi curare. Messina Denaro ha un cancro e sul suo stato di salute in tanti, soprattutto i più critici contro il governo, hanno voluto speculare parlando appunto di un accordo per l'arresto. Frasi queste che sono già state bollate come indegne dallo stesso premier Giorgia Meloni che di fatto ha sottolineato con orgoglio l'operato delle forze dell'ordine.

E così Rita Dalla Chiesa ha deciso di rompere il silenzio su questo tema e in collegamento con Giordano ha deciso di sfogarsi in modo chiaro e netto: "Tutte queste chiacchiere hanno sporcato la vittoria dello Stato". Parole che sono state seguite da un lungo applauso e che sono state condivise dai telespettatori anche sui social.