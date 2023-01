Milly Carlucci, un secco "no": a chi ha chiuso le porte in Rai

26 gennaio 2023 a

Milly Carlucci avrebbe dato un clamoroso due di picche a Giulia De Lellis, ex volto noto di Canale 5, dove ha partecipato prima a Uomini e donne e poi al GfVip. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la De Lellis avrebbe fatto una proposta per uno dei programmi della Carlucci, che però non sarebbe stata accolta. In particolare, il magazine ha fatto sapere che Giulia si sarebbe proposta di diventare un nuovo giurato de Il Cantante Mascherato.

La conduttrice, in effetti, sarebbe stata davvero a caccia di volti nuovi dopo aver confermato Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. La sua scelta però sarebbe ricaduta prima su Iva Zanicchi e poi su Christian De Sica. Nulla da fare per la De Lellis, insomma, nonostante la presenza in giuria di Facchinetti, suo agente. “La Carlucci ha preferito Christian De Sica”, ha scritto ancora il settimanale.

Quella dell'ex gieffina, dunque, non sarebbe stata una bocciatura a priori. De Sica è un volto piuttosto sicuro e familiare per il pubblico Rai. E in passato ha già lavorato come giurato a Tale e Quale Show. Giulia De Lellis, invece, è un volto più fresco e per questo avrebbe potuto attirare un pubblico diverso. Evidentemente De Sica ha convinto di più la padrona di casa, che pare abbia corteggiato per diverso tempo l’attore per averlo in giuria.