C'è Posta per te, De Filippi sbotta con Giuseppe: "Sto macello"

Una storia del tutto surreale quella andata in onda nell'ultima puntata di C'è Posta per te. Protagonista Carmen che chiede di rincontrare il padre Giuseppe dopo diversi anni. I due si erano allontanati perché la figlia non aveva accettato le seconde nozze del padre con la signora Luana. E così discutendo in studio, si scopre che il padre non avrebbe fatto nulla, nonostante le ripetute richieste della figlia, per riavvicinare Carmen alla famiglia. "Luana e tu vi siete sentiti offesi da Carmen perché non è venuta al vostro matrimonio, ma vi potete sentire offesi da una ragazzina di dodici anni?", ha affermato la De Filippi.

La conduttrice ha poi messo spalle al muro Giuseppe: “Perché non hai detto dell’esistenza di Carmen alla tua terza figlia Giada? Ok, l’ha saputo, ma poco fa, non è un po’ tardi?”. A questo punto il padre di Carmen ammette: “Forse ho sbagliato qualche passaggio”. “Qualche?”, la replica dura di Maria. E ancora: "Perché, Giuseppe, non ne hai parlato con tua moglie Luana di questo rapporto che hai con Carmen? Hai avuto paura? Perché ti barcameni tra tua moglie e tua figlia?”. Ma non finisce qui. La De Filippi rivolhendosi sempre a Giuseppe afferma: "Questo è un macello". E lui: "L'ho creato io". Maria risponde secca: "Eh". Poi la busta si apre e il padre riabbraccia la figlia insime alla sua nuova famiglia.