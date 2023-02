DiMartedì, il fratello di Emanuela Orlandi: "Cosa mi ha detto il Papa"

01 febbraio 2023 a

a

a

Giovanni Floris ha dedicato una parte dell'ultima puntata di DiMartedì, andata in onda su La7, il 31 gennaio, al caso di Emanuela Orlandi. In studio, il fratello Pietro ha rivelato i dettagli di un colloquio avuto con Papa Francesco: "Ci ha detto solo questa frase: 'Emanuela sta in cielo'. In quel momento mi si è gelato il sangue. Un Papa che mi dice che mia sorella è morta... Però ho pensato che magari volesse collaborare... Mi ha messo una mano sul braccio... L'ho visto come un segnale, come dire andiamo avanti ma poi il muro si è alzato più di prima. Non c'è mai più stata la possibilità di incontrarlo. C'è proprio una chiusura da parte sua".

Qui l'intervento di Pietro Orlandi a DiMartedì

"Scordatelo". Emanuela Orlandi, la frase rubata: il gelo di Bergoglio

In collegamento c'era anche Andrea Purgatori che ha osservato: "Forse ha deciso Papa Francesco di riaprire l'inchiesta o comunque ha dato il suo assenso. E se dopo 40 anni di silenzio si decide di aprire un'inchiesta in Vaticano, immagino che poi non si possa chiudere con un 'non ne sappiamo nulla', altrimenti conveniva continuare con la strategia del silenzio". E ancora, ha aggiunto il giornalista e conduttore: "Il passaggio di Papa Ratzinger è molto interessante perché quel pontefice aveva inviato il capo e il vice capo della gendarmeria vaticana dal magistrato italiano che stava indagando per chiedere di riaprire la tomba di De Pedis e liberarsi da quell'imbarazzo in cambio il magistrato voleva notizie su Emanuela. Ma poi tutto si blocca... "