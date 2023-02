Verissimo, "ho una cotta per lei": Silvia Toffanin resta senza parole

04 febbraio 2023 a

George Ciupilan si confessa. Dopo l'avventura al Grande Fratello Vip, lo Youtuber approda a Verissimo. Un'occasione, quella nella puntata di sabato 4 febbraio su Canale 5, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Visto che siamo a Verissimo e posso dire tutto - esordisce il ragazzo di fronte a Silvia Toffanin -, all'inizio del GF Vip una ragazza mi piaceva, Ginevra, solo che c’è stato il flirt con Antonino e io non volendo intromettermi ho fatto due passi indietro, però mi piaceva molto il suo modo di fare estroverso".

Una rivelazione che lascia di stucco la conduttrice che comunque non manca di chiedere: "Lo sa o lo scopre adesso?". "Penso lo stia scoprendo adesso", ironizza George mentre la padrona di casa rincara la dose: "Sei diventato viola, completamente rosso e non è il caldo". Ciupilan ha infatti ammesso di essere entrato nella casa più spiata d'Italia da single.

Chiuso il siparietto divertente, lo Youtuber è tornato ad affrontare il passato: "I primi anni della mia vita li ho vissuti con mio papà in Romania perché la mamma doveva lavorare. Io sono sempre stato timido e il fatto che mio papà fosse un tipo violento non mi ha aiutato a crescere. Stavo male. Poi è arrivata la svolta: quando mia mamma ha scoperto tutto mi ha portato via di nascosto e mi ha portato con lei in Italia. Da quel momento in poi la mia vita è cambiata. All'inizio è stata dura perché non conoscevo la lingua ma poi mi sono ambientato".