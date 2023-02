Alessia Marcuzzi gelata da Fazio: "Ora che l'hai detto..."

Roberto Tortora 06 febbraio 2023 a

È un momento particolarmente felice, almeno dal punto di vista professionale, per Alessia Marcuzzi, attualmente conduttrice di Boomerissima, programma amarcord di Rai 2 che sta avendo grande successo. La showgirl romana ha fatto il grande salto, da Mediaset a “mamma Rai”, dopo 26 anni di militanza nell’azienda del biscione. Un ritorno, in realtà, perché nel 1994 apparve accanto a Gigi Sabani sempre su Rai 2 al programma “Il grande gioco dell’oca”. Per celebrare questo nuovo successo, la Marcuzzi è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e subito ha lanciato, a sorpresa, una nuova perla: sarà lei, infatti, ad affiancare Fiorello nella settimana sanremese di Viva Rai Due, ufficialmente il DopoFestival dell’edizione 2023 della kermesse canora più famosa d’Italia. Da Rai Due a Rai Uno, quindi, il passo è stato brevissimo, anche perché Fiorello l’ha chiamata soltanto pochi giorni fa. Spetterà alla Marcuzzi giudicare i look dei concorrenti sanremesi e diventare l’influencer ufficiale di un programma che, come sempre, sarà all’insegna dell’ironia e della leggerezza.

Non è stata una chiamata “isolata” quella di Fiorello alla Marcuzzi, anzi. Alcune settimane fa, infatti, lo showman siciliano, insieme a Fabrizio Biggio (che, tra l’altro, è cognato acquisito proprio di Alessia Marcuzzi, avendo sposato la cugina, ndr), le ha telefonato durante una diretta e, per sbaglio, ha mostrato al pubblico il suo numero di telefono. Subito la Marcuzzi è stata inondata di messaggi dai fan, cosa che non le ha dato fastidio, anzi, ha apprezzato l’affetto ricevuto e ha mantenuto i contatti con alcuni di loro. Fino ad incappare in un piccolo inconveniente, cioè venir aggiunta su un gruppo Whatsapp di soli uomini inerente un addio al celibato. L’ex-conduttrice de L’Isola dei Famosi” ha spiegato a Fazio di aver ovviamente rinunciato all’invito e, invece, ha rivelato di voler fare una sorpresa alla sposa e andare al matrimonio dei suoi due fan il 1 Luglio. Annunciandolo a Che Tempo Che Fa, però, non costituirà più una sorpresa e Fabio Fazio non ha perso l’occasione di sottolineare ad Alessia Marcuzzi questa goliardica gaffe, tra i sorrisi generali dello studio.



Il successo di Boomerissima, come confessato dall’ex-conduttrice di Mai Dire Gol, è nato da un’idea maturata durante il lockdown, in particolar modo durante le discussioni generazionali avute con il figlio 21enne Tommaso (avuto dalla relazione con l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi) e che hanno portato alla genesi del programma. Il suo successo è stato confermato dalla Rai con l’aggiunta di quattro puntate che allungheranno la trasmissione fino al 14 Febbraio.