Verissimo, Iacchetti in lacrime: il video che lo fa crollare

Enzo Iacchetti si è commosso dinanzi alla sorpresa organizzata da Silvia Toffanin. Ospite nello studio di Verissimo, su Canale 5, lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha ricevuto un video messaggio che non si aspettava dal figlio Martino. “Ciao papo - ha esordito - sono qui nella scuola di teatro di Milano dove lavoro e dove si parla e si mastica teatro ogni giorno e ogni ora. Ho imparato fin da piccolo a stare in questo posto magico grazie anche a te”.

Iacchetti non è riuscito a controllare le lacrime, sentendosi giustamente toccato da questo messaggio. “Recentemente - ha proseguito il figlio - ti ho rivisto sul palco con la stessa forza, con lo stesso cuore, la stessa anima bellissima che riesci a portare sul palco e a trasmettere alle persone che ti guardano e io, ogni volta, imparo qualcosa da te. In teatro mi sembri un gigante, ti auguro davvero tutto il meglio per questa tournée”. Il riferimento è a Bloccati dalla neve, lo spettacolo che vede coinvolta anche Vittoria Belvedere, presente in studio insieme a Iacchetti.

L’attrice ha raccontato come è riuscita a trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita da mamma di tre figli: “Sono stata fortunata perché mio marito mi ha sempre sostenuta nel mio lavoro. Quando lavoravo tanto, lui è stato coi bimbi a tempo pieno anche perché riusciva a seguire il suo lavoro da casa. Con l'ultimo figlio invece il lavoro per me era rallentato, quello di mio marito era diventato più frenetico, allora ho fatto io la mamma a tempo pieno".