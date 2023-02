Sanremo vi manca? No problem: ecco cosa guardare, soffiata-Costanzo

Maurizio Costanzo 14 febbraio 2023 a

Ha cambiato registro, Elena Sofia Ricci, nella nuova fiction di Rai1, Fiori sopra l’inferno, in onda ogni lunedì alle 21.25.

L’attrice sarà Teresa Battaglia, una commissaria di polizia impegnata non solo a seguire la pista di un pericoloso serial killer ma anche a vincere un’importante battaglia personale contro l’Alzheimer. La brava attrice, però, non dimentica, la serie, Che Dio ci aiuti, sempre su Rai Uno, che l’ha accompagnata per diversi anni, con grande successo: la vedremo, ancora, anche se più di rado, nel ruolo di Suor Angela. È ritornato con nuovi approfondimenti, Freedom-Oltre il confine con Roberto Giacobbo, ogni lunedì alle 21.20 su Italia Uno.

Non è la prima volta che Giacobbo ci porta in Egitto, nella terra dei faraoni e da diverso tempo ormai ci ha abituati anche alla presenza dell’archeologo Zahi Hawass, esperto in egittologia.

Chi avesse, dopo la maratona sanremese, ancora nostalgia di canzoni, può godersi Name That Tune-Indovina la canzone, ogni mercoledì su TV 8 alle 21.30. È un game show in cui due squadre di vip si sfidano in giochi musicali. Alla conduzione del programma ci sono Ciro Priello e Fabio Balsamo, che un tempo facevano parte del gruppo comico The Jackal mentre ricordiamo che nelle edizioni precedenti a condurre c’era Enrico Papi.

Mi piace Pif, con i suoi brevi reportage in Caro Marziano in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.15. Il conduttore spazia tra personaggi, immagini e luoghi in modo libero e trasparente. Bravo Pif.