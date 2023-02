Fuori dal Coro, Salvini umilia Fedez: "Visto, gli italiani?"

15 febbraio 2023 a

a

a

Matteo Salvini, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 14 febbraio, fa una analisi del risultato delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio e lancia una frecciata a Fedez. "Penso che una parte del voto per la Lega, per il centrodestra, che è stato un voto inaspettato abbondante sopra il 50% derivi anche dal fatto che molti italiani hanno apprezzato questi primi giorni di governo, la caparbietà, il fatto d'avere sbloccato cantieri, opere pubbliche ferme, mantenuto promesse e creato lavoro", spiega il vicepremier. "Sicuramente l'astensione è una bocciatura per tutti. Quindi non dico 'evviva abbiamo vinto', sarebbe poco intelligente perché vincere un'elezione ti serve per lavorare di più e meglio".

"Più che di geopolitica, di Fedez o di Sanremo, mi preoccupo di far lavorare un po' di più gli italiani", continua il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. "Se hanno provato a usare Sanremo per avvantaggiare la sinistra hanno sbagliato clamorosamente, visto che gli italiani in Lazio e in Lombardia hanno votato in maniera opposta a come Fedez avrebbe auspicato", osserva ancora il leader della Lega. "Mi auguro che Sanremo torni a essere unicamente il Festival della canzone", aggiunge, "io non l’ho seguito perché ho lavorato non per spocchia".

"Ha vinto al televoto ma al voto...": Giordano scatenato, sinistra annientata

E ancora, attacca Salvini: "Vedere uno che sfascia il palco, prende a calci dei fiori, frutto del lavoro della gente, non mi sembra il massimo, e vedere gente che mima atti sessuali, possono essere eterosessuali, omosessuali, pansessuali, transessuali, non mi interessa, in prima serata davanti a milioni di persone a casa non mi sembra una trasgressione, un inno alla libertà, ma qualcosa di pessimo gusto. È un mio parere".