Mattino 5, Panicucci zittisce l'ospite: "Non mi interrompa? Non ho tempo"

Momenti di tensione tra Federica Panicucci e il suo ospite a Mattino 5. Si stava parlando dello psichiatra condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere il 14 febbraio scorso per abusi su una sua paziente e in collegamento c’era l’avvocato di quest’ultimo, quando a un certo punto gli animi si sono surriscaldati. Quando la presentatrice ha cercato di incalzare l'ospite, ricordandogli che il suo assistito è stato condannato, lui si è indispettito e ha detto: "Se posso terminare di parlare… Non mi interrompa sempre perché altrimenti non si capisce niente. Poi si sovrappongono le voci, mi scusi".

“Però deve sapere che io non ho tutto il tempo a disposizione per lei. Devo parlare anche di altri argomenti. Prego”, ha quindi risposto la Panicucci. A quel punto l'avvocato le ha lanciato un’altra frecciatina: “Se però continua a bloccarmi…”. Quest’ultimo ha cercato di difendere il suo assistito asserendo che non ci sarebbe stata nessuna violenza sessuale perché i rapporti sarebbero stati sempre consenzienti.

La presentatrice, però, ha fatto notare all’ospite che questa sua tesi non ha convinto il giudice, visto che lo psichiatra è stato comunque condannato. Ed è scoppiato l’ennesimo acceso botta e risposta tra i due. Quando si sono surriscaldati anche gli animi in studio, visto che anche altri ospiti hanno preso la parola, l'avvocato ha dichiarato di voler evitare il "tribunale del popolo". “Non siamo il tribunale del popolo. Il 14 febbraio il suo assistito è stato condannato in primo grado, questo non è popolo”, ha chiosato la Panicucci. E quando l'ospite ha iniziato a ridere di gusto, la conduttrice ha detto: “E’ inutile che rida avvocato”.