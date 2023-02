Gina Lollobrigida? "Lei stava morendo, figlio e nipote visti solo due volte"

17 febbraio 2023 a

A distanza di un mese dalla sua scomparsa, si parla ancora di Gina Lollobrigida e delle polemiche legate alla sua eredità, del grosso caso che da tempo scuote e tormenta la famiglia della star, che ci ha lasciato a 95 anni. Se ne torna a parlare a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, dove è stata trasmessa l'intervista a un'amica strettissima di Gina Lollobrigida, la quale fornisce un nuovo dettaglio, un nuovo particolare su tutta questa storia. Un qualcosa che fino ad oggi non era noto.

Secondo quanto sostenuto dall'amica della Lollo, al contrario di quanto era stato scritto in queste settimane, il figlio e il nipote di Gina non si sarebbero affato riconciliati con lei sul letto di morte. Mirko, il figlio, a Storie Italiane aveva affermato di essere stato accanto alla madre nel corso delle sue ultime settimane di vita. Ma l'amica della Lollobrigida nega tutto, raccontando di aver vissuto accanto a Gina proprio per tutto l'ultimo mese, quando le condizioni si erano irrimediabilmente aggravate. E ancora, aggiunge di non averla mai abbandonata, nemmeno quando si era trasferita in clinica.

A Storie Italiane, infatti, dichiara: "Le ho tenuto la mano fino all'ultimo. Gina non voleva più mangiare, non parlava più, quindi l'unico modo che aveva per comunicare con me era quello di stringermi la mano e me la stringeva ogni giorno più forte, come se volesse dirmi qualcosa". Quando poi le hanno chiesto, appunto, se ci fosse effettivamente stata la riconciliazione tra figlio e nipote, in modo tranchant l'amica della Lollo ha risposto: "Sono stati con lei solo per due giorni". Insomma, chi ha orecchie per intendere, intenda: secondo l'amica di Gina Lollobrigida, il figlio e il nipote non le sarebbero stati accanto neppure in punto di morte, nelle tormentate settimane in cui la sofferenza della compianta star era diventata intollerabile.