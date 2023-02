Domenica In, Al Bano sbotta: "Se fai così...", lo sfregio della Venier

19 febbraio 2023 a

Al Bano Carrisi è stato ospite a Domenica In, il programma di Rai1 condotto da Mara Venier. Durante la classica intervista, si è verificato un siparietto divertente per il pubblico a casa: mentre Al Bano parlava, a un certo punto la Venier si è distratta e ha buttato l’occhio sul tavolino dove c’era il suo cellulare acceso. Avendo ricevuto un messaggio, non ha resistito dalla tentazione di controllarlo in diretta.

Al Bano si è fermato e ha fatto notare di non gradire un atteggiamento del genere: “Sei disattenta e io non mi concentro”. La Venier allora si è giustificata: “Scusa, ma mi ha mandato Arbore un messaggio bellissimo e mi ero un attimo…”. Subito dopo tutto è tornato alla normalità e l’intervista è proseguita senza problemi, con la padrona di casa che ha toccato svariati argomenti, compreso quello riguardante la vita privata del cantante, prossimo a compiere 80 anni.

In particolare Al Bano ha ricordato con commozione la madre Jolanda, scomparsa qualche anno fa: “Ha iniziato a spegnersi come una candela, piano piano. Lei era di una razza oggi in estinzione. Era completa in tutto, era mamma dal respiro al non respiro, una mamma quotidiana, straordinaria. Ha resistito fino a 97 anni, poi l’ultimo anno non ce la faceva più a vivere e non voleva essere servita dagli altri”.