Massimo Giletti bastona la casta: "Frigo vuoto e si aumentano lo stipendio"

Lo sfogo è di quelli duri, di quelli che lasciano il pubblico sena parole. Infatti è impossibile non essere d'accordo con Massimo Giletti che da Non è l'Arena ha di fatto scagliato un'accusa pesantissima contro la casta della Regione siciliana. I consiglieri infatti hanno aumentato il loro onorario di circa 1000 euro per rimediare ai danni procurati dall'inflazione. Una scleta che però sbatte contro il muro della povertà che spesso si annida tra le strade delle città siciliane dove la disoccupazione la fa da padrona.



