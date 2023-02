Viva Rai 2, il lutto che strazia Fiorello: "Scomparso un grande amico"

20 febbraio 2023 a

Un momento di dolore a Viva Rai 2, Tra una risata e una battuta di Fiorello, questa mattina, lo showman ha voluto ricordare Alberto Radius scomparso lo scorso 16 febbraio. Fiorello è apparso molto commosso nel ricordo di Radius e ha voluto dedicargli queste parole: "Pochi giorni fa è scomparso un grandissimo amico e un grandissimo maestro, Alberto Radius, di cui io amavo in particolare una canzone, ‘Nel ghetto’. Ve la ricordate? Andate a cercarla". Poi lo stesso Fiorello ha aggiunto: "E’ bellissima questa canzone perché ha un assolo di chitarra veramente meraviglioso".

E nella puntata di questa mattina tra gli ospiti c'erano anche i Coma Cose che con il loro brano "L'addio" hanno incantato l'Ariston a Sanremo e ora sono protagonisti anche nelle radio e nelle playlist. Proprio i Coma Cose sarebbero stati molto legati ad Alberto Radius e così il duo ha voluto spendere alcune parole proprio per il musicista scomparso: "E’ stato bello secondo noi perché è la testimonianza che anche quando te ne vai ma hai fatto cose importanti rimane la musica". Infine la puntata che ha avuto un velo di tristezza, si è conclusa con il dolce messaggio dei Coma Cose che hanno annunciato le nozze. A quanto pare in autunno i due dovrebbero festeggiare il loro matrimonio. Il tutto dopo una lunga crisi che ha rischiato di mettere in discussione la coppia.