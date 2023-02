Striscia, bomba sul contratto della Ferragni a Sanremo: scandalo in Rai?

22 febbraio 2023 a

Nel mirino ci finisce Chiara Ferragni. O meglio, ci finiscono la influencer e il Festival di Sanremo 2023, la kermesse con cui Striscia la Notizia ha da sempre un conto aperto. Già, è proprio il tg satirico di Canale 5 ad indagare, il tutto con un servizio che verrà proposto nella puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio.

Infatti l'inviato Pinuccio, nel suo "Rai Scoglio 24", punterà i riflettori sul contratto tra Viale Mazzini e Chiara Ferragni. Il tutto muove da quanto rivelato da DavideMaggio.it, ossia che dietro le quinte dell'Ariston, durante il Festival, si aggiravano le telecamere per le riprese della seconda stagione di The Ferragnez, la serie sulla vita della Ferragni e Fedez, trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Striscia la Notizia, anticipando parte del servizio, spiega: "Nello speciale Tg1 – Sanremo record, circa 75 minuti di backstage del Festival, non compare un solo frame di Chiara Ferragni. Non è che questa aveva l’esclusiva con Amazon per il dietro le quinte di Sanremo che è pagato da noi contribuenti con il canone?", s'interroga Pinuccio. Interrogativo niente affatto peregrino.

E ancora, l'inviato del tg satirico ricorda: "Il Cda stesso ha chiesto di vedere il contratto di Ferragni, che però risulta essere segreto". E ancora, si fa notare come usualmnente i contratti per Sanremo stipulati dalla Rai per esempio con i superospiti non sono mai "segreti". Infine, l'appello di Pinuccio a Chiara Ferragni: "Visto che sei una brava persona, Chiara, facci vedere tu il contratto". Lo accoglierà? Difficile...