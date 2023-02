Storie italiane, Luxuria choc: "Sputi e insulti contro di me"

23 febbraio 2023 a

Una ragazza di 11 anni è stata picchiata da alcune sue coetanee per aver mandato un messaggio a un ragazzo già fidanzato. Di questo si è parlato nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. Tra gli ospiti Vladimir Luxuria, a cui la conduttrice ha detto: "Tu sai che cosa significa vivere questo incubo, questo inferno, perché ci sei passata…”. "È un bullismo diverso, quello di adesso, rispetto a quello che ho sperimentato io", ha risposto l'ospite.

"Sono stata vittima di bullismo a scuola. Ci sono stati sputi su di me e insulti scritti sui miei libri. Mi sono sentita anche accerchiata”, ha raccontato la Luxuria. Che poi ha aggiunto: "Ora le cose sono un po’ cambiate, sono sempre meno isolati gli episodi. Innanzitutto oggi si può parlare non più solo di bulli, ma anche di bulle, cioè la declinazione al femminile". E ancora: “Se pensiamo a una ragazzina di 11 o 12 anni, siamo abituati a immaginarla nella sua cameretta rosa, invece oggi vediamo un’aggressività incredibile”.

“I bulli già immaginano la preda che arriva in quel posto, sanno anche come la devono attaccare e addirittura filmare - ha continuato l'ospite della Daniele -. I bulli non si limitano a picchiare, fanno anche il filmato affinché altri vedano ciò che hanno fatto e ripetano quell’azione. Per fortuna questa ragazzina è riuscita a scappare”.