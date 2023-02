Markov: "Ecco quando Putin ha deciso di invadere l'Ucraina"

24 febbraio 2023 a

"Da quel che so io, la decisione di invadere l'Ucraina fu presa nell'agosto 2021": Sergej Markov, direttore dell'Istituto Ricerche Politiche di Mosca, lo ha detto a Piazzapulita su La7, sorprendendo il conduttore Corrado Formigli. Che quindi gli ha chiesto delle informazioni in più a riguardo. A quel punto l'ospite ha spiegato: "Non è un fatto, è la mia opinione come esperto e io ho abbastanza esperienza in politica, certe volte lo annuso, lo sento nell'aria che una certa decisione è stata presa".

L'intervento di Sergej Markov a Piazzapulita, il video

"A settembre ho sentito che sono state adottate decisioni importanti, forse non era ancora chiaro quali decisioni, non avevo le informazioni necessarie, dopodiché abbiamo capito che erano state prese delle decisioni per combattere il regime di Kiev", ha proseguito l'esperto. Che poi ha aggiunto: "Dicevano che la Russia veniva rispettata ma non era la verità, i politici europei ci hanno promesso la pace in Donbass per otto anni, ma per otto anni il governo ucraino ha sparato alle persone in Donbass...". Intanto proprio oggi, venerdì 24 febbraio, cade l'anniversario della guerra in Ucraina. Era il 24 febbraio 2022 quando Putin diede l'ordine alle truppe di Mosca di invadere il territorio ucraino.