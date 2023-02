Costanzo, Iacchetti crolla davanti alla Toffanin: "Senza dire niente"

26 febbraio 2023 a

a

a

"Se n'è andato così, senza dire niente a nessuno": Enzo Iacchetti non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Nel ricordare Maurizio Costanzo, venuto a mancare venerdì scorso a 84 anni, il conduttore ha parlato con la voce rotta dal pianto. E a un certo punto è stato costretto a fermarsi per via delle lacrime. "Mancherà un casino", è riuscito a dire alla fine.

Iacchetti, insomma, è letteralmente scoppiato in lacrime davanti alla conduttrice. Dal suo viso si vedeva quanto fosse addolorato per la perdita di Costanzo, di cui era molto amico. Basti pensare che il conduttore di Striscia la Notizia ha presenziato a ben 192 puntate del Maurizio Costanzo Show. Inoltre con il compianto giornalista ha condiviso una intensa amicizia anche al di fuori dell’ambito televisivo.

Nel corso di questa puntata speciale di Verissimo dedicata a Costanzo, per la prima volta la Toffanin ha intervistato l'ad di Mediaset nonché suo compagno di vita, Pier Silvio Berlusconi. Anche lui ha reso omaggio al giornalista, definendolo un rivoluzionario della televisione. In molti sui social non hanno potuto fare a meno di notare con quanto distacco professionale sia stata condotta questa intervista. Un aspetto che ai telespettatori è piaciuto molto.