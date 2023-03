Michele Santoro? "Berlusconi pronto ad arruolarlo a Mediaset"

01 marzo 2023 a

Silvio Berlusconi potrebbe "arruolare" l'eterno nemico Michele Santoro sulle sue reti Mediaset. La clamorosa voce è riportata su La Stampa. Il presidente di Forza Italia e il giornalista tanto odiato hanno infatti qualcosa che in questi tempi li unisce: la guerra in Ucraina. Pare che il Cavaliere abbia quindi chiamato Michele Santoro per proporgli una trasmissione su Rete 4.

Tutto sarebbe partito da Vittorio Sgarbi che ha "raccolto il malumore di Berlusconi" per come alcuni talk sulle sue reti si siano schierati acriticamente a favore dell'Ucraina e gli ha proposto il nome del giornalista, contrario invece all'interventismo.

Del resto, molti italiani sono contrari all'invio di armi all'Ucraina. E dovrebbero essere in quale modo rappresentati in tv. "Berlusconi è invecchiato", aveva detto Santoro un paio di mesi fa a Rtl 102.5, "ma continua ad avere una statura diversa rispetto ai politici di oggi. Comunque è un personaggio che ha segnato la storia del nostro Paese, ha un senso pratico molto sviluppato, per esempio, sente i movimenti della guerra più di quanto lo facciano i suoi partner che sono più impegnati a evitare incidenti sul piano internazionale. Secondo me, Berlusconi è veramente preoccupato per la guerra, non è una tattica che sta portando avanti". Quindi una settimana fa da Giovanni Floris, a DiMartedì, aveva ribadito: "Io che sono stato e sono un avversario di Berlusconi, sempre leale, penso che Berlusconi abbia un'idea abbastanza pacifista, non è per niente un guerrafondaio. Mi sento di dire, per come l'ho conosciuto, che è contrario alla guerra".