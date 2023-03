Michelle Impossible, Hunziker trema: poco prima della puntata

01 marzo 2023 a

Michelle Hunziker torna stasera col suo one woman show, Michelle Impossible. Su Canale 5, infatti, andrà in onda la seconda puntata del programma. Questa volta la conduttrice di origini svizzere dovrà vedersela con il film dedicato a Freddie Mercury, "Bohemian Rapsody", in onda su Rai 1. Ce la farà a ottenere dei buoni ascolti? La sfida certamente è dura.

Il debutto della Hunziker mercoledì scorso è stato molto positivo: i telespettatori sono stati quasi 3 milioni con il 21.3% di share. Rispetto all’anno scorso, invece, lo show della Hunziker ha perso mezzo milione di telespettatori. Ad aumentare è stato solo lo share. Come andrà la puntata di stasera? Manterrà gli ascolti del debutto o ci sarà una lieve flessione? Per scoprirlo non resta che attendere i dati auditel, che saranno disponibili già domani, a partire dalle 10.

Stando alle anticipazioni, pare che tra gli ospiti di questa sera ci siano i cantanti de Il Volo, il comico Claudio Bisio, con il quale la Hunziker in passato ha lavorato a Zelig, Belen Rodriguez, Serena Autieri, che è anche una grande amica di Michelle, la cantante Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox e Rocco Tanica. Le premesse per una puntata scoppiettante, insomma, ci sono tutte. Presente anche questa sera la figlia della Hunziker, Aurora Ramazzotti. Accanto alla conduttrice svizzera, poi, ci saranno ancora Katia Follesa, la Gialappa’s Band e il Mago Forest.