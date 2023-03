Viva Rai 2, Bruno Vespa sconvolge Fiorello: "Mi raccomandi tu alla Schlein?"

02 marzo 2023 a

Fiorello continua a dare suggerimenti ai principali protagonisti della politica italiana. Se ieri è toccato alla segretaria del Pd Elly Schlein, oggi invece i suoi consigli sono andati direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

E così durante il suo programma mattutino, Viva Rai2, lo showman siciliano ha elencato il suo decalogo per la premier: "1) Non avrai altra premier all'infuori di me; 2) Non nominare il nome di Macron invano; 3) Ricordati di santificare i festini (questa l'ha suggerita Silvio); 4) Non onorare Genitore 1 e Genitore 2; 5) Non uccidere il superbonus; 6) Non commettere atti impuri in particolare davanti ai grafici dei propri sondaggi; 7) Non rubare (soprattutto la merenda del ministro Crosetto); 8) Non dire falsa testimonianza, con frasi del tipo: 'Non toccheremo i vertici Rai'; 9) Non desiderare la Santanchè d'altri; 10) Non desiderare il Sanremo condotto da altri".

Nel corso del programma, poi, Bruno Vespa si è rivolto a Fiorello per ottenere una risposta da Schlein. "Ciao Fiore, ci raccomandi tu con la Schlein? - ha detto in un videomessaggio inviato a Viva Rai2 - noi l'abbiamo invitata alla notte della sua elezione, però noi siamo noi e tu sei tu: provaci per piacere. Digli: vieni a fare cinque minuti con Vespa? Ti bacio Fiore". Lo showman, poi, ha provato a immaginare le domande che Vespa avrebbe potuto fare a Schlein: "Cosa ne pensa della bravura di Giorgia Meloni? Cosa si prova a guidare una debole opposizione contro un forte governo guidato da una fantastica donna premier? Chi glielo fa fare di guidare un partito così piccolo come il Pd? Il suo cognome è molto difficile, non sarebbe meglio Elly Meloni?", ha detto Fiorello imitando la voce del giornalista. Infine ha chiosato: "Con questa ironia su Brunello Vespa siamo entrati in un mare di guai".