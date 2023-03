Lilli Gruber, sondaggio umiliante: "Chi meglio di lei"

04 marzo 2023 a

Lilli Gruber è meno nota di Paolo Brosio. È quanto emerge da un monitoraggio della Rai sui giornalisti più noti in Italia effettuato in collaborazione con Ipsos e rivelato da Dagospia. Ecco quindi la "top venti" a partire dal più riconosciuto. "Di questa classifica fanno parte anche quei giornalisti riconosciuti perlopiù come "conduttori" e rilevati dal monitoraggio Rai/Ipsos in quanto tali, come per esempio Massimo Giletti", scrive Dago.

Al primo posto troviamo dunque Bruno Vespa (89.8%), seguito da Alfonso Signorini (86.3%), Enrico Mentana (81.3%), Paolo Brosio (77.9%), Massimo Giletti (76.9%), Benedetta Parodi (71%), Lilli Gruber (70.1%), Cristina Parodi (70), Mario Giordano (69.9), Barbara Palombelli (67.3), Cesara Buonamici (67%), Gigi Marzullo (64.1%), Michele Santoro (61.4%), Giovanna Botteri (61%), Tiberio Timperi (61%), Roberto Giacobbo (57.9%), Bianca Berlinguer (54.8), Lucia Annunziata (54.1), Salvo Sottile (53.1), Giovanni Floris (52.6).

Ma se Lilli Gruber non va benissimo, peggio vanno alcune colleghe del piccolo schermo come la direttrice del Tg1 Monica Maggioni si assestava nel maggio 2021 al 20.4%, e Serena Bortone da anni alla guida di Oggi è un altro giorno (28.3%). Milena Gabanelli, storica regina di Report, raccoglie il 39.6% mentre Ilaria D'Amico ottiene il 48.4%, Concita De Gregorio il 27.9% dei sondati e Francesca Fagnani, già al timone di Belve da anni, nell'ottobre 2022 (quindi prima del passaggio a Sanremo) segnava invece il 10.6% di riconoscimento. Veronica Gentili, regina di Rete4, si assestava sul 22.9%, Tiziana Panella 22%, Myrta Merlino, 26.3%.