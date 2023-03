Verissimo, choc dalla Toffanin: "Grasso e con gli occhiali, cosa ho subito"

04 marzo 2023 a

a

a

Eccoci a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove tra gli ospiti della puntata di sabato 4 marzo fa capolino Sean Kanan, l'attore che interpreta Deacon nella celeberrima serie Beautiful.

E alla Toffanin, Kanan racconta del suo amore per le arti marziali. Ma non solo: si sbottona anche su una vicenda dolorosa, ossia il bullismo che ha subito quando era un ragazzino.

"Ho iniziato a studiare arti marziali quando avevo 15 anni - premette -. Sono stato vittima di bullismo perché ero un ragazzo in sovrappeso e con gli occhiali, per questo venivo preso di mira. La città in cui sono cresciuto era difficile", ricorda l'attore.

Dunque Kanan svela di aver superato quel momento difficile, fatto di ingiustizie e umiliazioni, proprio grazie alla disciplina che gli ha insegnato il karate. "Quando ho iniziato a studiare arti marziali ho acquisito fiducia in me stesso. L'alta disciplina e l'umiltà hanno cambiato la mia vita e mi hanno aiutato a superare il momento difficile che stavo affrontando", ha concluso il suo racconto Kanan.