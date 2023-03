Le Iene, Edoardo: "Cos'è successo a Masterchef", rivelazione a luci rosse

08 marzo 2023 a

a

a

Edoardo Franco a Le Iene. Dopo la vittoria di MasterChef, il cuoco ha raccontato alla trasmissione di Italia Uno il suo esordio. "Ho iniziato in cucina a otto anni", ha esordito ai microfoni nella puntata di martedì 7 marzo. Franco non ha fatto solo lo chef. Tra i tanti lavori quello del barman e del rider. "Ho sempre preso 1300 euro al mese, sia facendo il rider in Germania che il barman in Italia. In bici? Facevo circa 60 chilometri al giorno".

"Io su OnlyFans?": Michelle Hunziker a luci rosse, la confessione a Belen

Poi la svolta con il talent di cucina: "Qui si vincono 100 mila euro da tassare, ma mi devono ancora arrivare", ha confidato per poi ammettere: "Menomale, almeno li risparmio". Non manca poi la domanda sui tre giudici che lo hanno portato alla vittoria: "Chi è il più bast***?". "Il più esigente - ha raddrizzato il tiro il giovane talento - è sicuramente Bruno Barbieri". Più comprensivi dunque Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Gode Mourinho, "Le Iene" incastrano Serra: il video che spazza via l'arbitro

Ma tra le tante curiosità a cui Franco si è sottoposto c'è anche quella sulle nuove, ma ancora ignote, coppie nate a MasterChef. "Non faccio nomi, ci sono. Io però pratico l'autoerotismo", ha concluso strappando un sorriso al pubblico. Ora il 26enne di Varese non avrà solo un bel gruzzoletto per pagarsi la formazione continua o per aprire una sua attività. Franco infatti pubblicare il suo libro di ricette e partecipare al corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana.