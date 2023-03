Isola dei Famosi, Ilary Blasi nei guai? Il prossimo 17 aprile...

Paola Pellai 09 marzo 2023 a

a

a

Noi stiamo qui a farci le menate sulla farina di grillo e poi c’è chi va fino in Honduras a prendersi ingordi cachet per mangiare schifezze. Nella passata edizione i concorrenti non si sono persi d’animo neppure di fronte a zampe di gallina, cavallette arrostite, vermi, testicoli di toro e persino un frullato con fegato e cuore di mucca. Scannandosi puntualmente per spartirsi il tutto. Sì, perché alla fine quello che resta di ogni Isola dei Famosi è proprio quel groviglio di litigate, sgarbi e sotterfugi legati al cibo.

La vera gara è su chi perde più chili ma restando in forze per aggiudicarsi le prove fisiche settimanali che poi danno in premio a chi se le aggiudica polpette, spaghetti, lasagne, parmigiano ma vanno bene anche le patatine dello sponsor. Succederà così anche stavolta, nell’edizione numero 17, al via dal 17 aprile su Canale 5 (appena concluso il Grande Fratello Vip, mica che andiamo in astinenza da reality), con il solito copione.

CONDUTTORI COLLAUDATI

I due conduttori collaudati, Ilary Blasi in studio e Alvin a punzecchiarla da inviato su Playa Accopiada e Playa Sgamada, l’opinionista pungente Vladimir Luxuria insieme alla new entry scanzonata Enrico Papi, oltre ad una ventina di concorrenti, per lo più professionisti dell’anonimato o dei reality. La squadra non è ancora al completo, ci sono i cachet da discutere e sistemare a seconda del grado di (non) celebrità del concorrente (inizialmente vanno tra i 5 e i 10 mila euro a puntata, ridiscutibili dai singoli agenti man mano ci si avvicina alla finale).

Il cast dei concorrenti è una notizia da tenere accesa con largo anticipo tra conferme e smentite. E così scopriamo che è pronta a staccare il biglietto Fiore Argento, assente su Wikipedia ma che nel curriculum vanta di essere la figlia di Dario e la sorella maggiore di Asia. Per il gioco delle parentele ci sarà anche Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, ma non chiedeteci chi dei due è famoso. Presente per la terza volta Alessandro Cecchi Paone, ma stavolta ci va in luna di miele con il giovane fidanzato Simone Antolini.

E poi Gianmarco Onestini, da non confondersi con il fratello Luca ora al Grande Fratello Vip. Poi aggiungeteci Luca Di Carlo che è niente di meno che l’avvocato di Cicciolina, Marco Predolin che a 72 anni ha trovato proprio nei reality l’elisir di lunga sopravvivenza, modelli e modelle, un paio di sorelle ex protagoniste a Uomini e Donne, influencer e deejay e il minestrone è servito.

SUORA ORSOLINA

Ma chi si è già presa tutta l'attenzione è Cristina Scuccia che nel 2014 vinse il talent The Voice nei panni della suora orsolina, ma nel novembre 2022 da Silvia Toffanin davanti alle telecamere di Verissimo annunciò di essersi tolta per sempre quei veli per annunciare la svolta: «Sono sempre stata circondata dalla mia famiglia e dalla mia chiesa. Volevo testarmi come persona e vivere realmente. È giunto il momento di farlo». Detto, fatto. L’avevamo conosciuta goffa e paffutella nell’abito da suora, l'abbiamo ritrovata splendida splendente a 34 anni e tra un mese la vedremo in bikini sull’isola delle tentazioni.

I beni informati la danno carica a pallettoni, pronta non a fare la comparsa ma a vincere la sfida chele aprirebbe nuovi orizzonti. Racconta di non aver attraversato un periodo facile, uscita dal convento temeva di finire sotto un ponte. Dopo averne parlato con la sua psicologa, si è trasferita in Spagna a fare la cameriera. Ma quando le hanno proposto l’Isola ha detto subito sì aggiungendo che la fame non la spaventa perché per anni ha vestito i panni della suora missionaria. Adesso ha il piercing, va in discoteca, sogna un futuro da mamma ma prima deve arrivare l’amore. Pensate che scoop se lo trovasse in Honduras...