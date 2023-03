Cristina Scuccia e Ilary Blasi, "isola delle vergini"? Voci terremoto da Mediaset

11 marzo 2023 a

Il diktat di Pier Silvio Berlusconi ribalta Mediaset e agita Ilary Blasi. Nei corridoi di Cologno si parla di "effetto Grande Fratello Vip", passato in pochi giorni dal trash più spinto e scollacciato a una morigeratezza e un rigore inedito, sia nel look sia nelle parole dei concorrenti. Il richiamo dell'amministratore delegato a una maggiore sobrietà, dopo Barbara D'Urso, ha colpito insomma anche Alfonso Signorini.

Ora potrebbe creare grossi problemi anche alla Blasi e alla sua Isola dei Famosi. Come farà a conciliare le nuove direttive aziendali al clima necessariamente "rilassato" e un po' sguaiato delle spiagge dell'Honduras? Un trionfo di bikini, slip che si slacciano, fisici scolpiti, décolleté in bella mostra. E ancora. inquadrature malandrine, scatti di nervi, parolacce e alterchi dettati dalla fame e dal digiuno forzato. Un bel guaio.

Nelle ore successive alla stretta talebana nella casa del GfVip (dopo mesi di tolleranza, Edoardo Donnarmaria è stato squalificato alla velocità della luce per alcune intemperanze e l'amico Edoardo Tavassi ammonito, nello sconcerto generale dei coinquilini comprensibilmente turbati), secondo Dagospia le acque si stanno agitando anche intorno alla ex Lady Totti.

Già messa sotto accusa (pare) dai vertici Mediaset per la scelta dei concorrenti giudicata un po' troppo azzardata, ora potrebbe vedersi costretta a cambiare pure il titolo al programma: "Con questa 'nuova linea' cosa succederà all’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti? Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini (e dei Vergini)?", ironizza il sito diretto da Roberto D'Agostino, che punta tutto sulla presenza di Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina di The Voice attesa ora alla clamorosa prova-costume dopo aver appeso la tonaca al chiodo.