Belve, imbarazzo per Gabriel Garko: "Uno spruzzino per fermare l'erezione"

Grande imbarazzo a Belve. Protagonista della puntata di martedì 14 marzo su Rai 2, Gabriel Garko. L'attore ha raccontato un episodio che è arrivato a far arrossire pure Francesca Fagnani. Il riferimento è a quando lavorò al film Senso ’45, pellicola del 2002 diretta da Tinto Brass, regista maestro dell’eros. In quella scena una sua collega doveva fingere di praticargli un rapporto orale.

"C’era questa scena in cui io ero a pancia in su e c’era questa ragazza che doveva simulare un atto orale – ha spiegato -. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno (nelle zone intime), però, gira e rigira a un certo punto la reazione c’è stata (l’erezione, ndr). E mi ricordo che Tinto disse: 'Stop, portate lo spruzzino'. Io dissi: 'Che ca**o è sto spruzzino?' Ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale. Vabbè, cose che capitano".

Lasciandosi andare a una sonora risata, l'attore ha anche ammesso che si tratta per lui di momenti di grande disagio. "Sono scomode, c’è tanta gente intorno". Ma la Fagnani ha voluto sapere di più del provino con il regista e Garko non si è tirato indietro: "Quando ci incontrammo a Cinecittà – ha raccontato – stavamo parlando e a un certo punto mi disse 'fammi vedere il cu**'. Io rimasi interdetto, ma devo fare un film con lui senza abiti, ci sta… Non ci sta provando. Mi sono girato… E poi mi disse 'fammi vedere il resto'… I contenuti erano importanti? Non erano, sono… Ci sono ancora tutti", ha concluso ironizzando.