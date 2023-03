Concita De Gregorio, "coppia aperta": una rivelazione intima a Belve

14 marzo 2023 a

Una privatissima Concita De Gregorio, quella che si confessa a 360 gradi con Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2. La conduttrice di In Onda su La7, penna di punta di Repubblica e Stampa ed ex direttore dell'Unità rivela di essere stata stata operata di tumore la scorsa estate, di indossare una parrucca e che le terapie stanno procedendo bene.

"E' stato un anno difficile", ha commentato la giornalista, anche in relazione alle cause per diffamazione che l'hanno vista coinvolta proprio in quanto ex direttore dell'Unità. Condannata, si è ritrovata a dover pagare i risarcimenti danni per articoli dei suoi giornalisti considerati appunto diffamatori. "Ho pagato moltissimo, sto ancora finendo". "Quanto?", chiede la Fagnani. "Ho sborsato, di tasca mia con il mio lavoro in questi dieci anni, più di due milioni di euro".

Quindi l'aspetto più privato, la sfera degli affetti e dell'amore, sviscerato senza alcuna ritrosia. "Io sarei per la libertà assoluta, se tutti fossero consapevoli che non esiste il possesso dell’altro sarebbe più semplice", rivendica con orgoglio. Una visione libertaria (e un po' libertina) figlia della rivoluzione sessuale degli anni Sessanta e Settanta, ma non condivisa da tutta la società.

La Fagnani chiede alla De Gregorio se abbia vissuto in una coppia aperta: "Noi siamo una coppia solidale - è la risposta della giornalista -, sono trent’anni che siamo insieme, ci vogliamo molto bene. In trent’anni le cose cambiano e tante cose succedono, ma io non posso governare il desiderio e il pensiero dell’altro".