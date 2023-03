Verissimo, Teresa Langella: "Maria e Maurizio? Traspariva tutto"

18 marzo 2023 a

“Ci terremmo tanto ad abbracciare Maria perché se siamo qui è grazie a lei”: Andrea Dal Corso e Teresa Langella, ex protagonisti di Uomini e donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. I due a breve si sposeranno. “Siamo tutto questo grazie a lei, volevamo darle tutto il nostro amore e affetto da lontano”, ha aggiunto poi lei, riferendosi alla recente scomparsa di Maurizio Costanzo, a cui la De Filippi era legata da 30 anni.

La Langella, poi, ha sottolineato che, nonostante non abbia mai visto assieme la De Filippi e il marito, ha avuto la percezione che i due fossero legati da un profondo amore: “Non abbiamo avuto l’onore di conoscere Maurizio ma traspariva tutto. Siamo tanto vicini a Maria in questo momento delicato". "Un bacio a Maria”, ha chiosato la Toffanin, che ha colto l’occasione per salutare di nuovo l’amica e collega.

Durante l’intervista Andrea, imprenditore nel settore vinicolo, ha ricordato un periodo non semplice della sua vita, cioè quando arrivò a pesare oltre 130 chili. Alla fine, però, grazie alla determinazione, allo sport, alla tenacia e a una dieta equilibrata, è riuscito a rimettersi in forma e a sconfiggere l’obesità. Per 3 anni, inoltre, l'ex corteggiatore ha lottato anche contro la Sindrome di Raynaud, un’alterazione della circolazione del sangue che di solito colpisce mani e piedi.