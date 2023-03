Verissimo, Elenoire Casalegno: "L'ho tenuto nascosto"

18 marzo 2023 a

"L’ho tenuto nascosto! Sono diventata furba!": Eleonoire Casalegno ha rivelato di essere fidanzata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Anche se sul futuro ha detto: "Non sono contraria ai matrimoni degli altri, per quanto mi riguarda, mai dire mai". L'ex gieffina è stata ospite del popolare programma Mediaset assieme alla collega e amica Samantha De Grenet.

Le due hanno parlato della loro vita privata e in particolare dell'amore per i loro figli. "A 23 anni - ha raccontato la Casalegno - avevo il desiderio di avere mia figlia Swami Anaclerio e sono stata molto contenta. Abbiamo un rapporto conflittuale, la osservo e vedo delle grandi differenze. Grazie a lei ho imparato ad accettare le persone che hanno opinioni e pensieri diversi dai miei". Mentre la De Grenet, parlando del figlio Brando, che sta per compiere 18 anni, ha detto: "Se fosse per me, mi piacerebbe diventare nonna. Certo, se penso a mio figlio padre così giovane, direi adesso no. Come suocera sarò perfetta, ma solo se la partner di Brando mi piacerà!".

Elenoire e Samantha, poi, hanno spiegato che l’amicizia è come l’amore: si tratta di un lungo percorso in cui si cammina insieme. Le due sono così legate che la Casalegno ha fatto da testimone alla De Grenet al suo matrimonio.