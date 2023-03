Iva Zanicchi, disastro a luci rosse: "A me piacciono gli...", gelo in Rai

19 marzo 2023 a

Ancora lei, ancora Iva Zanicchi con le sue clamorose gaffe. Il tutto a Il Cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e di cui sabato 18 marzo è stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione.

L'aquila di Ligonchio fa presenza in regia e continua nel solco di Ballando con le Stelle, dove con le sue battutacce aveva fatto parlare assai. E così, ecco che dopo l'esibizione di Colombi, la Zanicchi si produce in uno sconcertante: "Io amo gli uccelli". Grasse risate in studio, imbarazzo per la Carlucci.

A quel punto la Zanicchi ha provato a correggere il tiro: "No, volevo dire... amo i colombi come amo i cani". Ma niente da fare. Ancora risate. Dunque rivolgendosi al pubblico Iva Zanicchi ha aggiunto: "Dai, su". Come a chiedere una tregua.