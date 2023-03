Pier Silvio Berlusconi, "cambiare tutto": rivoluzione a Mediaset. E Maria De Filippi...

20 marzo 2023 a

Una rivoluzione firmata Pier Silvio Berlusconi. Si parla di Mediaset e delle decisioni dell'ad del Biscione, anticipate da un retroscena del Corriere della Sera. Come è noto, Pier Silvio in tempi recenti non ha gradito alcuni eccessi di volgarità sulle sue reti, nel mirino in particolare una puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ma non solo. Troppo trash, troppe parolacce. E ora, si cambia.

E così, svela il Corsera, già vige un'attenzione assoluta degli autori su quel che resta del Gf Vip (la finale è il 3 aprile) e su quel che sarà dell'Isola dei Famosi, al via lunedì 17 aprile e condotta da Ilary Blasi. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato direttamente Berlusconi a chiedere provvedimenti contro Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, entrambi squalificati dal Gf Vip.

Il programma condotto da Signorini non verrà cancellato, ma l'anno prossimo dovrà cambiare registro: meno volgarità e, appunto, meno trash. Questo anche per ragioni pubblicitarie: tra post-pandemia e le conseguenze della guerra in Ucraina, il mercato è in contrazione. E il bilancio Mediaset per il 56% conta proprio sugli introiti pubblicitari: per mantenerli alti non sono ammessi scivoloni, ovvero casi e polemiche che potrebbero spingere gli investitori a ritirarsi. Insomma, Pier Silvio Berlusconi inizia le "pulizie di primavera".

Ma non è tutto. Il Corsera, infine, anticipa anche quali programmi saranno al centro della prossima offerta Mediaset: in primis i format di Maria De Filippi, campioni assoluti in termini di share e, per quanto popolari, impeccabili da un punto di vista stilistico. E ancora, il Biscione punterà molto su Gerry Scotti e Piero Chiambretti, che sono tra i conduttori più stimati proprio da Pier Silvio.