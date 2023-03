L'Aria che tira, Zan contro Pillon: "Mascalzone", "Stia zitto"

21 marzo 2023 a

"Lei è un mascalzone! Sta dicendo delle bugie": Alessandro Zan, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a Simone Pillon, ex senatore della Lega, in collegamento con la trasmissione. Al centro del dibattito il tema dell'utero in affitto. "Ma scusi ma lei come si permette di offendere? - ha risposto allora Pillon -. Lei pensa di potermi insultare in questo modo per poi togliere il discorso dal fatto che affittate uteri in giro per il mondo? Si vergogni!".

"Perché spostate l'attenzione sulla maternità surrogata quando è vietata nel nostro Paese?", ha controbattuto l'esponente dem. A quel punto è intervenuta la Merlino, che ha detto: "Evitiamo le offese, proviamo a parlare con serenità". "Se il signor Zan non mi fa parlare io stacco tutto e me ne vado", ha intimato Pillon. Ma il dem è andato avanti: "Lei sta offendendo tantissime persone, non accetto che venga calpestata dalle sue parole e dal suo linguaggio d'odio la dignità di tante persone".

Zan contro Pillon a L'Aria che tira

"Stia zitto, mi lasci finire e impari l'educazione, lei chiede rispetto ma non è capace di rispettare nessuno, si vergogni, usate le donne come se fossero contenitori", ha replicato ancora una volta l'ex senatore. Che alla fine ha chiosato: "Se fosse passato il ddl Zan nella scorsa legislatura, questo dibattito attualmente in corso non sarebbe possibile perché chiunque si azzardasse a dire che l'utero in affitto deve essere un reato universale sarebbe tacciato di mettere a rischio i diritti riproduttivi delle coppie gay e quindi sarebbe punito ai sensi del ddl Zan, perché sarebbe una forma di discriminazione".