Fagnani e Belve nel mirino: "Ossessioni", esplode il caso in Rai

Fare ironia sulla Lazio può comportare delle rotture di scatole non indifferenti. Ne sanno qualcosa alcuni protagonisti delle trasmissioni del martedì sera di Rai2, a partire da Claudio Amendola che è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Il noto attore ha raccontato un simpatico aneddoto su quando toglieva i giocattoli al figlio: “Te li hanno rubati i laziali. Ma poi glieli ridavo e dicevo che erano stati i romanisti a restituirli”.

La Lazio non ha affatto gradito questa uscita di Amendola, così come non ha gradito le battute di Alessandro Cattelan (“A Roma c’è solo la Lazio, in tono ironico”) e del comico Stefano Rapone. Quest’ultimo era ospite proprio a Stasera c’è Cattelan, su Rai2, quando ha ironicamente affermato che “la mamma del laziale è una sex worker”. Il club di Claudio Lotito ha pubblicato una foto con Amendola, Fagnani, Cattelan e Rapone e ha risposto alle loro battute: “Ogni maledetto martedì un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico”.

“Belve o pavoni, avanti il prossimo... Noi siamo aquile e voliamo alto - si legge nella nota biancoceleste - sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli”. Il tweet della Lazio ha scatenato i social, con i tifosi che hanno ironizzato su Amendola: “Bravi, avete mangiato in testa a Giulio Cesaroni”. C’è però chi ha avuto da ridire sulla presa di posizione dei laziali: “Siete voi gli ossessionati”.