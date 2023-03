Eros Ramazzotti, "sesso con lui da ex?". Michelle Hunziker sconvolge Pio e Amedeo

25 marzo 2023 a

Sesso con l'ex marito Eros Ramazzotti? Non poteva che finire in grande imbarazzo l'intervista di Michelle Hunziker a Felicissima Sera - All inclusive. Il grande ritorno di Pio e Amedeo su Canale 5 è all'insegna dell'irriverenza, a partire dal siparietto "Che intervista che fa", chiarissima presa per i fondelli a Fabio Fazio e alle sue "interviste senza domande" a Che tempo che fa. La showgirl si presta al gioco con la consueta autoironia e risponde (o almeno prova a farlo) alle domande sempre più maliziose e intime del duo comico pugliese.

"Qual è il segreto di questa amicizia?", chiedono Pio e Amedeo a Michelle a proposito dei rapporti più che cordiali con il suo ex marito, padre di Aurora Ramazzotti. "Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ammette Michelle. "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?", domanda Amedeo, intendendo proprio quello. La Hunziker spiazza tutti: "Ogni tanto sì, per educazione…". Grassa risata, poi la correzione velocissima: "Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato".

"Meglio tacere. Così le persone...": Eros Ramazzotti, violento sfogo e mistero

Le parole della Hunziker hanno fatto il giro dei sociale alla velocità della luce e c'è chi giura (o forse, spera) che il suo non sia stato solo un motto di spirito.Altro capitolo ex: Tomaso Trussardi. "Con lu è finita ma ci vogliamo bene", è la risposta diplomatica della showgirl svizzera. "E c’è stato il richiamino anche con lui?", domanda ancora Amedeo. "Ma che domanda è?", risponde un po' più piccata la Hunziker.