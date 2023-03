Giletti minacciato: "Voglio che si sappia", cosa gli hanno spedito

27 marzo 2023 a

"Voglio che si sappia: io ho ricevuto una lettera molto pesante questa settimana, ieri mi è arrivata, di minacce vere, io non ho paura": Massimo Giletti lo ha detto nel corso della sua trasmissione, Non è l'Arena, in onda su La7. Il conduttore poi ha aggiunto: "Lo dico a chi mi sta guardando, a chi me l'ha mandata. Non ho paura... Anche se si fanno dei nomi in questa lettera, quindi è gente che sa cosa faccio, non è una lettera così... Ma non ho paura, vado avanti, che sia chiaro, come vanno avanti i miei, ok?".

Massimo Giletti a Non è l'Arena

Il presentatore si è poi occupato della storia della maestra legata a Messina Denaro. In particolare è stato mandato in onda l'intervento di Ismaele La Vardera, consigliere regionale in Sicilia, che ha chiesto chiarezza su questo caso e soprattutto sulla presa di posizione - ritenuta ambigua - della preside della scuola dove insegna la donna che avrebbe avuto rapporti con l'ex superlatitante. "Io sono molto preoccupato rispetto a questa vicenda, perché ritengo che si debba capire cosa sta accadendo in quella scuola, perché una preside che su questo tema non prende posizione netta e inequivocabile è in qualche maniera preoccupante - ha detto La Vardera -. Su questi temi non si può essere ambigui e purtroppo in questa storia c'è stata tanta ambiguità".