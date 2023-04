"Pensavamo che lei...". Rivolta contro le Iene: cosa mandano in onda

Roberto Tortora 05 aprile 2023 a

a

a

Repetita iuvant, recita un proverbio latino. A volte, però, il detto si trasforma in “repetita damnum est”. Non sempre è bene, cioè, ripetere qualcosa che già all’origine non sembrava esaltante. Soprattutto in tv, dove la scure della critica è molto rapida a tagliare teste. Il caso è quello de Le Iene che, durante l’ultima puntata, hanno riproposto uno scherzo fatto a maggio del 2020, cioè durante il lockdown, alla coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

"Insaziabile". Guendalina Tavassi a letto? Iene choc: dove hanno fatto sesso

Due dei tanti cuori unitisi sotto la capanna di Uomini&Donne”. Questo lo scherzo: Andrea convince la fidanzata di averla tradita poco prima del lockdown e, addirittura, che l’amante in questione sia incinta. La reazione dell’ex corteggiatrice era stata inaspettata e violenta. Pianti disperati, urla a squarciagola contro il fidanzato e i suoi genitori. Soprattutto, scatti d’ira violenti e mani alzate da Natalia contro lo stesso Andrea, incapace di contenere la sua furia. Insomma, uno spettacolo sicuramente non piacevole, che già ai tempi suscitò polemiche.



La Paragoni picchia Zelletta: lo scherzo delle Iene del 2020, guarda qui il video

A distanza di 3 anni, lo show di Italia 1 ha ben pensato di riproporre lo scherzo, per capire se le coppie nate in televisione e in programmi come Uomini e donne o il Grande Fratello fossero reali o costruite per visibilità. In conclusione, su Andrea e Natalia è stato detto: "Da questo scherzo ci è parso che lei lo amasse davvero". La scelta non è piaciuta affatto agli utenti del web: "Non mi sembrava il caso di farlo rivedere, era già bastata la prima volta…", il commento che, tra tutti, sintetizza il pensiero comune. A maggior ragione, visto che attualmente la coppia sta per avere un figlio e, in un momento delicato come quello della gravidanza, riproporre una lite del genere è una decisione che poteva essere evitata.