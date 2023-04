Maria De Filippi, scene mai viste: quasi rissa per un "bigliettino segreto"

12 aprile 2023 a

Un bigliettino segreto ha scatenato polemiche nello studio di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri ha fatto sapere alla redazione di Maria De Filippi che il corteggiatore Andrea ha consegnato di nascosto un biglietto alla tronista Nicole: si tratta di un’azione vietata dal regolamento della trasmissione. Il fatto è avvenuto diverse puntate fa ed è rimasto segreto fino a quando Guarnieri non ha deciso di raccontare quanto aveva visto.

La tronista si è difesa affermando che non pensava che fosse grave quanto accaduto, ha precisato di essere ancora in possesso del bigliettino e di non avere problemi a mostrarlo a tutti. La De Filippi è apparsa piuttosto perplessa: “Va detto perché lui le ha dato questo biglietto, lei non dice niente e lui neanche. Quindi è giusto dirlo per gli altri corteggiatori”. Nel bigliettino c’era scritto un semplice “ti voglio”, quindi nulla di particolarmente compromettente. Gianni Sperti è però esploso: “Ma che comportamento è questo? Ti permetti di passare un biglietto e poi non dci nulla alla redazione”.

“Non si può fare - ha sottolineato l’opinionista - perché altrimenti li passiamo tutti i biglietti di nascosto. È una scorrettezza. Andrea da te me lo aspettavo, da te Nicole no. Se vi volete fare le puntate da soli uscite da qui. Dovete rispettare le regole. Andrea non mi trattare da stupido. Questo dopo che io li ho ripresi perché parlavano di nascosto? Andrea tu non sei a casa tua, sei in uno studio televisivo dove c’è un regolamento. Io ti rimprovero perché tu parli a Nicole a microfono spento. Non ci credo, mi dispiace”.