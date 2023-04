Cristina Scuccia-choc prima dell'Isola dei Famosi: "Il mio percorso di dolore"

15 aprile 2023 a

Cristina Scuccia è probabilmente la concorrente più attesa della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex suora è pronta a (s)vestire i panni da naufraga: intervistata dal Corriere della Sera, ha svelato perché ha deciso di partecipare a questo programma televisivo. “Ci ho messo tempo - ha dichiarato - avevo paura. Mentre attraversavo il mio momento di buio ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco invece scopri cose nuove”.

La Scuccia ci ha tenuto a precisare che, sebbene abbia tolto il velo, sente di essere la stessa di sempre: “Sono pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola”. Adesso dovrà indossare il costume in Honduras: “Il bikini non mi metteva a mio agio. Voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. La mia scelta? Non tutti ci sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare la sensibilità”.

In vista dell’Isola la Scuccia si è augurata di non litigare: “Non amo l’invadenza. Sono una persona riservata. L’amore nel reality? Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile, non sai mai dove si nasconde. Le privazioni sull’Isola? Non sono un problema. Vengo da una vita religiosa. Anzi le vivo come l’occasione per farmi più forte”.