Verissimo, Raffaella Fico: "Mario Balotelli? Cosa fa con me oggi"

“Adesso abbiamo un rapporto bellissimo. E davvero è come se fossimo fratelli, lui si sfoga con me": Raffaella Fico lo ha detto a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo parlando del suo ex e padre di sua figlia, Mario Balotelli. La showgirl ed ex gieffina ha confidato anche che negli anni ha riprovato ad avere una storia con Balotelli. Alla fine però ha capito che non sono proprio destinati a stare insieme: “Noi negli anni ci abbiamo riprovato, però credo che per entrambi, almeno per quanto mi riguarda, non ci sarà mai un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia”.

La presentatrice poi le ha chiesto chi dei due abbia provato di più a ricostruire una storia. E la Fico ha risposto che entrambi ci hanno riprovato: “Anche lui è maturato nel tempo. È stata una decisione maturata insieme. Qualche annetto fa è successo, ma non lo vedo come mio compagno”. La Toffanin, poi, ha fatto presente a Raffaella che in passato è stata parecchio criticata. E ha colto l’occasione per chiederle se pensa che l’essersi presentata in pubblico dicendo di voler mettere in vendita la sua verginità sia stato un errore o meno: “È stato uno sbaglio o lo rifaresti?”.

L’ex gieffina ha confessato che è stato un errore commesso per ingenuità: “Ero una ragazzina. Fu una trovata pubblicitaria, me l’avevano consigliato. Non credevo ci fosse niente di male…”. Infine, sulle critiche in generale la showgirl non ha nascosto di averci sofferto molto in passato: “A volte sono stata criticata inutilmente. Oggi, con la maturità attuale, non mi tocca più nessuno”.